Зенитчиков научили сбивать самолеты из ПЗРК «Игла» в ходе тренировок на Сахалине

Стрелки-зенитчики поражали воздушные цели, которые имитировали самолеты, вертолеты и ударные беспилотники противника.

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На сахалинском полигоне Успеновский расчеты ПЗРК «Игла» отточили навыки стрельбы из комплексов. Министерство обороны РФ публикует кадры, на которых зенитчики выполняют боевые пуски ракет.

В качестве мишеней использовались выпущенные с помощью миномета осветительные мины. Зенитчики вели огонь по воздушным целям, имитирующим авиацию и беспилотники противника. Как уточняет ведомство, занятия проходили под руководством инструкторов, получивших боевой опыт в зоне военной операции по защите Донбасса.

Перед тем как перейти к практической части, военнослужащие прошли обучение на электронных тренажерах. На полигоне Троицкий бойцы несколько недель осваивали устройство и эксплуатацию ПЗРК, а также правила стрельбы.

Существует целый ряд модификаций ПЗРК «Игла», в частности «Игла-С», способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Ракета комплекса уничтожает самолеты противника навстречу и вдогонку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.