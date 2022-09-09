Армия Медбат в работе: как выглядят операционные, где спасают раненых в зоне СВО бойцов ВС РФ Ян Брацкий Операционные и палаты, в которых работают российские военные медики, оснащены всем необходимым оборудованием и медикаментами. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры работы медицинского батальона группировки Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Батальон укомплектован необходимым диагностическим оборудованием для проведения электрокардиографии, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, лабораторных анализов, а также медикаментами. «В этой операционной мы выполняем наиболее сложные операции, вплоть до ушивания аорты. Не обходились без помощи местного населения. Операционные сестры нам помогали. У нас есть все необходимое и наша работа предусматривает, что мы любую операционную дооснащаем, когда приезжаем. То есть работаем по современным российским стандартам. Наши военнослужащие получают ту помощь, которая была бы им оказана в России», - заверил начальник хирургического отделения Александр. Военные медики оказывают квалифицированную медицинскую помощь не только военнослужащим Вооруженных Сил РФ, народной милиции ЛНР и ДНР, но и мирному населению освобожденных городов пострадавших от обстрелов ВСУ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика