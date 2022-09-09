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Минометчики ровняют с землей позиции ВСУ под Соледаром: кадры с передовой

Владислав Кустов
18:45 09.09.2022
Минометчики Народной милиции ведут огонь по позициям противника на данном направлении.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Это только кажется, что лесопосадка пустая. На самом деле там от минометов 1-го батальона 4-й бригады прячутся боевики ВСУ. Они знают, что их видят и что голову лучше не поднимать.

Минометчики просыпаются рано. На фронте не до промедления - кто первый займет позицию, тот и будет диктовать условия. Командир Алексей с позывным Тарзан каждые два дня везет по кочкам свой расчет на позицию. С противником у мужчины свои счеты - ВСУ с помощью HIMARS сожгли его дом. Алексею повезло, что его мама в тот момент была в больнице.

Бойцы выгружают боекомплект. Главное - все мины замаскировать, чтобы противник с воздуха не обнаружил. Другие разбирают, чистят и собирают заново миномет. На все уходит не больше десяти минут. Сразу поступает задача. В соседней лесополосе завязался бой. Противник пытается прорваться. Минометчики получили приказ остановить пехоту ВСУ на подступах к первой линии обороны.

Расчет миномета работает как часовой механизм: один наводит, другой подносит боеприпасы, третий тянет спусковой шнур. Выстрел каждые три секунды. Бойцы знают, что ВСУ ударят в ответ. Значит, надо успеть отстрелять как можно больше.

Миномет успел выпустить семь мин. Почти все попали в точку, а снаряд противника от нас упал метрах в ста. Следующий ближе. Расчет огня пока не прекращает.

Тем временем работает разведка. На БМП перемещается с позиции на позицию. Очень важен коптер. Относят его подальше, чтобы противник не зацепил, если точку взлета обнаружит. И отправляют в воздух.

Пока артиллерия ВСУ пытается помешать нашим минометчикам, боевики в полный рост прогуливаются между лесопосадками. Может, связь не работает, и командиры отправляют посыльных узнать, что там у соседей.

На минометной позиции все целы. Успели нырнуть в окоп во время обстрела. В перерыве командиры сверяют координаты. Расчет пьет кофе. Здесь им придется провести ночь - для этого все есть: замаскированные спальные места, продукты. Внезапно опять свист.

И снова кадры от разведки. Теперь по окопам боевики ВСУ. Наши бойцы готовятся к атаке. Так практически по всем направлениям на направлении Северск - Соледар. Где-то маневры со стороны Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск отвлекающие, где-то пробиваются всерьез.

Продолжаются бои за Соледар, 4-я бригада продолжает отрезать этот город от группировки ВСУ в Северске. Это если в большом масштабе. В малом - минометчики 1-го батальона готовятся сменить позицию. Уже завтра с новой они будут продолжать прижимать к земле боевиков ВСУ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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