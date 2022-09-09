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Захарова назвала неверными сообщения о якобы возможном введении виз для украинцев

Анна Назайкина
15:06 09.09.2022
Представитель МИД заявила, что при проработке ответных мер на действия Киева российская сторона будет в первую очередь опираться на интересы России и гуманитарные аспекты.
Захарова назвала неверными сообщения о якобы возможном введении виз для украинцев
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на сообщения о якобы возможном введении виз для украинцев. По ее словам, эта информация не соответствует действительности.

«Это в корне неверно, вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны», - сказала представитель российского дипломатического ведомства.

Она добавила, что в данный момент Москва решает, каким будет ответ на введение киевскими властями визового режима для России. Однако, подчеркнула Захарова, прорабатывая реакцию, российская сторона не собирается действовать зеркально.

«Исходить будем в первую очередь из интересов России и гуманитарных соображений. Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов», - добавила она.

Также дипломат обратила внимание на то, что при проработке ответных мер на действия Киева российская сторона будет в первую очередь опираться на интересы России и гуманитарные аспекты.

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