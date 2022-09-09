В НАТО заявили, что размещают новые силы на востоке альянса

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Североатлантический альянс размещает новые силы на восточной границе. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что таким образом блок дает России сигнал о том, что собирается защищать каждый дюйм своей территории.

Напомним, что в конце июня в ходе саммита в Мадриде лидеры организации назвали Россию самой значительной угрозой безопасности альянса.