Еврокомиссар приехала на границу Финляндии с Россией обсудить усиление пограничного контроля

Там Илва Йоханссон встретилась с финским министром внутренних дел.

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В пятницу еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон прибыла на границу Финляндии с Россией. Туда она приехала, чтобы обсудить усиление пограничного контроля и визы гражданам РФ.

«В Лаппеенранта, недалеко от финско-российской границы. С финским министром внутренних дел обсуждаем пограничный контроль, приемные центры и визы», - написала Йоханссон в Twitter.

Напомним, сегодня в Евросоюзе окончательно утвердили решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября.

Ранее «Звезда» разъяснила, каким образом страны - участницы Европейского союза будут выдавать визы россиянам после того, как упрощенный режим выдачи такого документа перестанет действовать. В частности, среди последствий заморозки решения - возрастание сбора за оформление визы, он увеличится с 35 до 80 евро.