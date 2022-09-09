Армия Огонь по диверсантам и защита стратегического объекта: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине Ян Брацкий Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. Гвардии капитан Дмитрий Куценко Командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты гвардии капитан Дмитрий Куценко со своими подчиненными выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из освобожденных населенных пунктов. © Минобороны России Националисты, ведя массированный обстрел позиций российских военнослужащих, превосходящими силами неоднократно предпринимали попытки прорыва обороны с целью захватить населенный пункт. Грамотно выстроив оборону, используя тактические навыки и приемы, морские пехотинцы под командованием Дмитрия Куценко более 10 часов сдерживали атаки националистов, ведя бой с врагом. В ходе боестолкновения личный состав под руководством Дмитрия уничтожил четыре единицы вражеской бронированной техники и около двух десятков украинских боевиков, которые отступили, понеся потери. Задача по удержанию населенного пункта была выполнена. Сержант Сурэн Григорян Находясь на наблюдательном пункте в составе расчета противотанковых управляемых ракет, командир отделения зенитного ракетного подразделения сержант Сурэн Григорян выполнял задачи по охране позиций российской батальонно-тактической группы. Украинские националисты, стремясь нанести урон российской группировке и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, попытались атаковать позиции ВС РФ силами диверсионно-разведывательной группы. © Минобороны России Сержант Григорян своевременно обнаружил боевиков и доложил об этом старшему начальнику. Получив задачу на уничтожение противника, Сурэн силами расчета вступил в бой с численно превосходящими силами националистов. Благодаря грамотным действиям Сурэна Григоряна удалось отбить атаку националистов, уничтожив более десяти из них и удержать рубеж до прибытия подкрепления. С прибытием подкрепления российские военнослужащие контратаковали боевиков, и завершили разгром оставшихся сил противника. Гвардии старший лейтенант Иван Жарской Действуя в составе тактической группы российских морских пехотинцев, гвардии старший лейтенант Иван Жарской выполнял задачу по удержанию одного из ключевых населенных пунктов, находящегося под контролем российских Вооруженных Сил. © Минобороны России Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления. Под огнем минометов, артиллерии и беспилотников националистов Иван грамотно организовал оборону объекта, а затем на протяжении шести часов силами своего подразделения сдерживал атаки неприятеля. Огнем из противотанкового вооружения Иван Жарской уничтожил вражеский танк. В ходе боя подразделением Ивана были также уничтожены две боевые машины пехоты противника и более десятка националистов. В результате мужественных и самоотверженных действий Жарского, профессионализму и слаженности его подчиненных, четыре попытки националистов прорвать оборонительные рубежи российских военных завершились провалом, после чего, понеся потери, противник отступил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика