Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России до 16 сентября

Как передает ведомство, временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

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Федеральное агентство воздушного транспорта продлило действие режима временного ограничения полетов в одиннадцати аэропортах России до 16 сентября 2022 года. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Как передает Росавиция, временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Агентство рекомендовало российским авиакомпаниям перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы в качестве альтернативных маршрутов.

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.