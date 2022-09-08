Washington Post: Пентагон объявит о передаче Украине вооружения на 675 млн долларов

В поставку войдут боеприпасы для HIMARS.

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Ожидается, что в четверг Пентагон объявит о передаче Украине вооружения на 675 миллионов долларов, включая боеприпасы для HIMARS. Также в поставку должны войти транспортные средства и другое оборудование.

«Пентагон объявит о поставках Украине вооружений еще на 675 миллионов долларов, включая снаряды для артиллерийских ракетных установок», - приводит Washington Post слова высокопоставленного чиновника.

Напомним, на днях Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги работы российской ПВО за минувший август. Он отметил 226 сбитых снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также недавно американский экс-полковник рассказал об истощении запасов ракет HIMARS на Украине.