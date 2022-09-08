В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Washington Post: Пентагон объявит о передаче Украине вооружения на 675 млн долларов

Сергей Лебедев
08:56 08.09.2022
В поставку войдут боеприпасы для HIMARS.
Washington Post: Пентагон объявит о передаче Украине вооружения на 675 млн долларов
© Фото: Mauricio Campino, globallookpress
Читайте нас на:

Ожидается, что в четверг Пентагон объявит о передаче Украине вооружения на 675 миллионов долларов, включая боеприпасы для HIMARS. Также в поставку должны войти транспортные средства и другое оборудование.

«Пентагон объявит о поставках Украине вооружений еще на 675 миллионов долларов, включая снаряды для артиллерийских ракетных установок», - приводит Washington Post слова высокопоставленного чиновника.

Напомним, на днях Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги работы российской ПВО за минувший август. Он отметил 226 сбитых снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также недавно американский экс-полковник рассказал об истощении запасов ракет HIMARS на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:28 В стране и мире
Посол РФ в Оттаве оценил призывы украинцев в Канаде удержать турбины для «Северного потока»
08:14 В стране и мире
В Минфине России рассказали о валютах на замену доллару и евро
06:24 Армия
Видео
«Это реально команда»: российские военные помогли тяжелобольному мальчику из ЛНР
03:46 Армия
Видео
Готовые встать в строй: какую роль резервистам отвели в учениях «Восток-2022»
02:58 В стране и мире
Небензя назвал «новой вехой дезинформации» обвинения РФ на Совбезе ООН
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.