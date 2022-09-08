Посол РФ в Оттаве оценил призывы украинцев в Канаде удержать турбины для «Северного потока»

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Посол России в Канаде Олег Степанов назвал абсурдными и противоречащими интересам жителей страны направленные к местным властям призывы организации «Конгресс украинцев Канады»* о высылке российских дипломатов и удержании турбин для газопровода «Северный поток».

«Такие призывы абсурдны. "Канадский украинский конгресс"*, в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа», - приводят его слова РИА Новости.

Сотрудник российской дипмиссии отметил, что в лозунгах объединения «логика отсутствует».

«Просто слепая ненависть ко всему русскому. Тут поле для работы уже не дипломатов, а специалистов в области психиатрии», - добавил Степанов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ремонтное обслуживание турбины «Северного потока» не производится, и в этом виновата Европа. По словам представителя Кремля, введенные Европой санкции сделали нерабочей систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин. Эта ситуация привела к тому, что была лишь одна рабочая турбина.

* Ukrainian Canadian Congress включена Минюстом РФ в список нежелательных организаций