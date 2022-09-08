Память поколений: восстановленный мемориал Саур-Могила откроют в день освобождения Донбасса от фашизма

Российское военно-историческое общество (РВИО) и специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ восстановили мемориал в рекордные сроки - всего за три месяца.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Саур-Могиле проходят последние приготовления перед открытием восстановленного российскими специалистами мемориала. Восьмое сентября важнейший для Донбасса день - день полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Та самая высота - 278 метров. Это легендарная Саур-Могила, самая высокая точка Донбасса, откуда весь регион виден, как на ладони. Здесь всегда очень ветрено, но теперь тут снова горит вечный огонь, который уже никто и никогда не погасит.

У гранитного обелиска - восьмиметровая скульптура солдата-победителя, который встал здесь наперекор всем ветрам. Главный военный мемориал Донбасса - символ мужества и стойкости воинов, что отчистили эту землю от нацистов в прошлом веке и защищают ее сейчас.

Российское военно-историческое общество (РВИО) и специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ по поручению президента России восстановили мемориал в рекордные сроки - всего за три месяца.

«Глаза боятся, а руки делают. Мы видели, мы знали куда едем, у нас достойная команда сюда приехала, никаких сомнений не было, что мы это построим», - заявил военный строитель, руководитель проекта Артур Гибадулин.

Еще недавно Саур-Могила выглядела намного хуже. В 2014 году украинские вооруженные формирования удерживали эту стратегическую высоту - как и фашисты в 43-м. Во время боев неонацисты фактически уничтожили памятник - от стелы, фигуры солдата и пилонов со скульптурными группами остались только руины.

Каждый из исторических пилонов здесь собирали буквально как мозаику - из фрагментов, разбросанных по всей округе. А у барельефа, посвященного советским танкистам, намеренно сохранили снаряд от украинского «града», который угодил прямо в плечо бойца. Оставили на фигурах и пятна - словно следы ранений от недавних боевых действий. История подвигов прошлого и настоящего здесь связана неразрывно - рядом с историческими пилонами установили трех новых, с героями современными.

«Подвиг в годы войны и подвиг 2014-22 годов на этом месте, как две руки сплетаются. Это неотделимый подвиг один от другого. Если бы не было победы в Великой Отечественной - не воспиталось бы то поколение, которое сегодня встало на защиту Отечества, России, защиту Донбасса», - уверен, зам. председателя РВИО Николай Овсиенко.

Новые барельефы - это не просто собирательный образ, у каждой фигуры - реальный прототип. Вот застыли рядом легендарные командиры ополченцев - Михаил Толстых с позывным «Гиви» и Арсен Павлов –«Моторола», что отдали свои жизни, защищая Донбасс. На другом пилоне - командир роты десантников, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, который погиб в первый день специальной военной операции. Практически в последний момент - всего за два дня, на этот барельеф добавили фигуру Ольги Качуры - той самой «Корсы», погибшей, защищая родную землю, в августе. Их подвиг теперь бессмертен.

«Своей работой удовлетворены, потому что хорошо удалось восстановить весь мемориал - буквально из пепла восстали рельефы, которые были фактически полностью уничтожены и современные рельефы мне кажется тоже очень гармонично встали, закончили этот мемориал», - сказал скульптор Андрей Коробцов.

В 1943-м году, когда в боях за взятие Саур-Могилы погибло 23 тысячи красноармейцев, Владимиру Константиновичу Шелудько было всего 17 лет. Из родного украинского села он буквально сбежал на фронт - освобождал Киев, сражался с нацистами в Молдавии, Румынии и Чехословакии. Когда увидел, как уничтожили мемориал на Саур-Могиле – плакал, но теперь он счастлив.

«Всем россиянам, которые участвовали, низкий поклон до самой земли. Я думал, что годы пройдут, а они за три месяца - такой монумент, еще красивее, тот самый, который как будто перекрасили. Это бесподобно, от матушки России на все века память», - растрогался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шелудько.

В основание бронзового Солдата-победителя заложили фрагмент скульптуры, уничтоженной неонацистами восемь лет назад. И теперь он стоит, опираясь на прошлое, смело глядя в будущее. Будущего свободного, мирного Донбасса.