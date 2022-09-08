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Статус гаража: как власти пытаются искоренить нелегальные шиномонтажи и автомастерские

Кристина Пастушкова
05:34 08.09.2022
Одна из задач новых поправок в Гражданский кодекс - заставить гаражных бизнесменов перебраться в подходящие для этого помещения и легализоваться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Так называемым гаражным умельцам теперь грозит гражданская ответственность. Сервисы, шиномонтажи и мойки, которые располагаются на территориях гаражных кооперативов, могут закрыть за использование помещений не по назначению. Поправки в Гражданский кодекс, где прописана ответственность за нецелевое использование или бесхозяйственное содержание нежилых помещений, вступили в силу с 1 сентября.

В этом случае органы местного самоуправления имеют право предупредить владельца о необходимости устранить нарушения, а если он проигнорирует замечание, то по решению суда помещение могут продать с публичных торгов. Вырученные средства отдадут собственнику, но ему придется заплатить за судебные издержки. По закону, в гараже можно только хранить машину.

«И даже если одну запчасть ставим, деньги не берем за эту запчасть. Вот мои руки, посмотрите, днем и ночью мы работаем здесь», - жалуется один из мастеров-кустарей Мурат, который теперь может лишиться работы.

Он знает, что за нелегальный бизнес можно лишиться и гаража. Услуги здесь - на 30-50% дешевле, чем на официальных станциях техобслуживания. Аренда такого гаража стоит в среднем шесть тысяч рублей в месяц. Фиксированных цен на услуги нет, как договоришься. Чеков не выдают, налогов - не платят. Соблюдать в таком помещении правила противопожарной безопасности - невозможно. Оборудование и автозапчасти лежат, где и как попало. Здесь же - электроплита, где работники готовят еду. Огнетушителя - нет.

«Есть статья о незаконном предпринимательстве в УК РФ. Занятие без лицензии, регистрации, это уголовное наказание. Легализуйся, плати налоги, заведи кассу, принимай деньги определенным образом. Это все вместе приводится в порядок, все выстраивается по порядку», - напомнил кандидат юридических наук, академик РАЕН Янис Юкша.

Нецелевым с точки зрения закона считается также использование гаража в качестве музея. У жителя Нижнего Новгорода Федора Водопьянова - большая коллекция предметов дореволюционной эпохи и советских времен. И несколько гаражей, где все это хранится. Федор проводит бесплатные экскурсии для школьников. Педагоги его поддерживают, хотя формально место совсем не предназначено для уроков истории. И может уйти с молотка - из-за творческих увлечений владельца.

«Если чисто юридически, это неправильно, я использую гараж не по прямому его назначению. Ну а куда деваться? Я не настолько богат, чтобы купить или построить отдельное помещение, а есть тяга к собирательству», - объяснился владелец гаража Федор Водопьянов.

Эксперты сомневаются, что гаражные музеи и бизнес-точки полностью исчезнут. Даже при риске лишиться помещения. Спрос на дешевые услуги есть, а значит, будет и предложение. Тем более, что весной цены на ремонт в официальных автосалонах выросли на 30-40 процентов. 

«Гаражей станет меньше, потому что их просто сносят. Вторая причина - этот закон. Будут рычаги у кляузников, они будут жаловаться, будет коррупция, когда проверяющий будет брать деньги с владельца гаража, кто пользуется им не по назначению», - предположил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Одна из задач новых поправок в Гражданский кодекс - заставить гаражных бизнесменов перебраться в подходящие для этого помещения и легализоваться. Нести ответственность за свои услуги, вести бухгалтерию и платить налоги. Часть мастеров уже готовится выйти из тени, чтобы стать индивидуальными предпринимателями. Но останутся и те, кто осядет в гаражах. Ведь доказать, что они ремонтируют чужие машины именно на коммерческой основе - без чеков и документов практически невозможно.

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