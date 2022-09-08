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Место для шага вперед: новые истории героизма военнослужащих ВС РФ на Украине

Ян Брацкий
04:10 08.09.2022
Благодаря личному мужеству и отличной выучке, подразделения российских Вооруженных Сил выполнили боевые задачи по продвижению вглубь обороны противника.
Место для шага вперед: новые истории героизма военнослужащих ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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Старший лейтенант Ержан Шапенов

С начала специальной операции инженерно-дорожный взвод под командованием старшего лейтенанта Ержана Шапенова выполняет задачи
по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведки путей движения войск.

© Минобороны России

В ходе ведения инженерной разведки в направлении одного из населенных пунктов, подразделением под руководством старшего лейтенанта были отражены нападения нескольких диверсионных групп противника. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой личный состав инженерно-дорожного взвода под руководством старшего лейтенанта Ержана Шапенова обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач. 

Старший прапорщик Альберт Хазарджан

Украинские националисты решили предпринять попытку вернуть под свой контроль один из освобожденных российскими Вооруженными Силами населенных пунктов, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись интенсивному обстрелу.

© Минобороны России

Грамотно выстроив оборону, российские мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего прапорщика Альберта Хазарджана под непрекращающимся огнем националистов стремительно выдвинулся в направлении противника. В ходе боя танк был подбит. Наводчик-оператор получил ранение. Вытащив из подбитого танка раненого товарища, старший прапорщик Хазарджан занял его место и продолжил бой.

Прикрывая действия своих войск, Альберт вместе с экипажем уничтожил 2 танка, 1 БМП и более 10 националистов. В результате ожесточенного боя, благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего прапорщика Альберта Хазарджана российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирование вблизи освобожденного населенного пункта.

Капитан Максим Сучков

Подразделение под командованием капитана Максима Сучкова выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

© Минобороны России

Продвигаясь на одном из направлений вместе со своей группой, Максим обнаружил хорошо оборудованный опорный пункт националистов. Грамотно выстроив систему ведения огня с учетом рельефа местности, капитан Сучков вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. Группа с боем заняла опорный пункт. В ходе боестолкновения 15 националистов были уничтожены, а 7 взяты в плен, также были обращены в бегство до 75 боевиков. Группа капитана Сучкова в течение трех часов мужественно удерживала занятый опорный пункт до прибытия основных сил батальона, чем обеспечила выполнение боевой задачи по продвижению войск в своей зоне ответственности.

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