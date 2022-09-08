Место для шага вперед: новые истории героизма военнослужащих ВС РФ на Украине
Благодаря личному мужеству и отличной выучке, подразделения российских Вооруженных Сил выполнили боевые задачи по продвижению вглубь обороны противника.
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Старший лейтенант Ержан Шапенов
С начала специальной операции инженерно-дорожный взвод под командованием старшего лейтенанта Ержана Шапенова выполняет задачи
по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведки путей движения войск.