Армия Место для шага вперед: новые истории героизма военнослужащих ВС РФ на Украине Ян Брацкий Благодаря личному мужеству и отличной выучке, подразделения российских Вооруженных Сил выполнили боевые задачи по продвижению вглубь обороны противника. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Старший лейтенант Ержан Шапенов С начала специальной операции инженерно-дорожный взвод под командованием старшего лейтенанта Ержана Шапенова выполняет задачи

по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведки путей движения войск. © Минобороны России В ходе ведения инженерной разведки в направлении одного из населенных пунктов, подразделением под руководством старшего лейтенанта были отражены нападения нескольких диверсионных групп противника. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой личный состав инженерно-дорожного взвода под руководством старшего лейтенанта Ержана Шапенова обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач. Старший прапорщик Альберт Хазарджан Украинские националисты решили предпринять попытку вернуть под свой контроль один из освобожденных российскими Вооруженными Силами населенных пунктов, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись интенсивному обстрелу. © Минобороны России Грамотно выстроив оборону, российские мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего прапорщика Альберта Хазарджана под непрекращающимся огнем националистов стремительно выдвинулся в направлении противника. В ходе боя танк был подбит. Наводчик-оператор получил ранение. Вытащив из подбитого танка раненого товарища, старший прапорщик Хазарджан занял его место и продолжил бой. Прикрывая действия своих войск, Альберт вместе с экипажем уничтожил 2 танка, 1 БМП и более 10 националистов. В результате ожесточенного боя, благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего прапорщика Альберта Хазарджана российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирование вблизи освобожденного населенного пункта. Капитан Максим Сучков Подразделение под командованием капитана Максима Сучкова выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. © Минобороны России Продвигаясь на одном из направлений вместе со своей группой, Максим обнаружил хорошо оборудованный опорный пункт националистов. Грамотно выстроив систему ведения огня с учетом рельефа местности, капитан Сучков вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. Группа с боем заняла опорный пункт. В ходе боестолкновения 15 националистов были уничтожены, а 7 взяты в плен, также были обращены в бегство до 75 боевиков. Группа капитана Сучкова в течение трех часов мужественно удерживала занятый опорный пункт до прибытия основных сил батальона, чем обеспечила выполнение боевой задачи по продвижению войск в своей зоне ответственности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика