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Путин установил особый порядок для участия в ООО иностранцев из недружественных стран

Анна Касаткина
20:09 08.09.2022
Документ принят в дополнение к мерам по обеспечению финансовой стабильности.
Путин установил особый порядок для участия в ООО иностранцев из недружественных стран
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин установил особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО) для лиц из недружественных стран. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ принят в дополнение к мерам по обеспечению финансовой стабильности и о временном порядке исполнения обязательства перед некоторыми иностранными кредиторами, предусмотренным мартовскими указами.

Согласно новому указу, предписывается установить особый порядок осуществления сделок, которые прямо или косвенно влекут за собой «установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими ООО или условия осуществления ими предпринимательской деятельности». Уточняется, что такие сделки между российскими резидентами и иностранными лицами из недружественных стран могут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Уточняется, что мера не касается банков и некредитных финансовых организаций, а также компаний сферы топливно-энергетического комплекса.

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