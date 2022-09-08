В Москве арестовали обвиняемого в убийстве бизнесмена на набережной

Обвиняемый не менее шести раз выстрелил в оппонента во время конфликта в машине.

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Обвиняемого в убийстве мужчины в автомобиле на набережной в Москве заключили под стражу до 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Суд избрал в отношении 46-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый в ходе заседания возражал против избрания меры пресечения в виде ареста.

По версии следствия, 7 сентября обвиняемый, находясь на пассажирском сидении в автомобиле Mercedes, поссорился с 50-летним потерпевшим, который сидел на месте водителя, и выстрелил в него из оружия не менее шести раз. Потерпевший от огнестрельных ранений скончался на месте. По данным СМИ, конфликт мог произойти «из-за разногласий на почве предпринимательской деятельности», оба участника конфликта занимались бизнесом.

Стрелку предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.