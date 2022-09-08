В московской квартире обрушилась стена после взрыва бытового газа
По предварительным данным, москвичка могла сама открыть заглушку и кран газовой плиты.
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При взрыве бытового газа в квартире на северо-западе Москвы пострадала женщина, ее доставили в медицинское учреждение. ЧП произошло в Тепличном переулке.
Как сообщили в прокуратуре, по предварительным данным, москвичка могла сама открыть заглушку и кран газовой плиты.
«В квартире произошло обрушение межкомнатной стены», - уточнили столичные правоохранители.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины ЧП.