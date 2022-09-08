В Белом доме объяснили активную цензуру в социальных сетях

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, власти США ведут работу с онлайн-платформами по теме коронавируса.

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Власти США занимаются цензурой в социальных сетях. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. С ее слов, это делается для борьбы с неверной информацией и во благо американцев.

«Для американского населения критически важно получать доступ к точной, достоверной и научно подтвержденной информации», - цитирует ее РИА Новости.

Карин Жан-Пьер уточнила, что власти ведут активную работу с онлайн-платформами по теме коронавирусной инфекции. Ранее генеральные прокуроры двух американских штатов Джефф Лэндри и Эрик Шмитт заявили, что администрация президента США Джо Байдена занимается цензурой соцсетей регулярно. В эту работу, якобы вовлечены многие информагентства.