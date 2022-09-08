CBC: генсеком НАТО может стать украинка Христя Фриланд

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На пост генерального секретаря НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Журналисты утверждают, что чиновница неоднократно упоминалась в международных кругах в качестве возможной преемницы Йенса Столтенберга. По данным телеканала, в целом в НАТО есть импульс, чтобы следующим генсеком стала женщина.

В качестве положительных сторон Фриланд отмечается знание русского языка и особенностей «работы Кремля». Однако неясно, заинтересована ли она в этой должности.

Напомним, что нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября. Но в марте его мандат продлили до 30 сентября 2023 года.