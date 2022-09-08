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Глава Энергодара рассказал о состоянии пятого и шестого энергоблоков ЗАЭС

Максим Крюков
10:34 08.09.2022
Александр Волга отметил, что сегодня будет собрана комиссия, которая примет решение, как в дальнейшем будет работать Запорожская АЭС.
Глава Энергодара рассказал о состоянии пятого и шестого энергоблоков ЗАЭС
© Фото: РИА Новости
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На Запорожской АЭС в связи с просадкой линий электропередачи приостановлена работа пятого энергоблока станции, при этом шестой работает не на полную мощность. Об этом рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга.

«Утечка мазута никоим образом не сказалась на работе атомной электростанции, ситуация под контролем. Зараженная вода не поступает на станцию, но в рамках технического регламента из-за просадки ЛЭП было принято решение о приостановке пятого энергоблока, и сейчас шестой энергоблок работает в частичном режиме», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава администрации отметил, что сегодня будет собрана комиссия, которая примет решение, как в дальнейшем будет работать ЗАЭС. Также он подчеркнул, что власти «ждут четких шагов работы по докладу МАГАТЭ».

Волга выразил уверенность, что в рамках мероприятий все внештатные ситуации будут ликвидированы и АЭС будет работать в прежнем режиме.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после обстрела со стороны украинских националистов мощность шестого энергоблока ЗАЭС была снижена до 135 МВт. ВСУ регулярно обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшей в Европе АЭС.

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