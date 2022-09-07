Жителям Харьковской области вручили первые паспорта РФ

Под Государственный гимн Российской Федерации жители региона получают первые паспорта РФ. С этой минуты все они официально - граждане России.

© Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры получения жителями Волчанского района Харьковской области первых паспортов РФ. Церемония вручения первых 15 российских паспортов прошла в Доме Культуры в городе Волчанск.

Под Государственный гимн Российской Федерации жители региона получают первые паспорта РФ. С этой минуты все они официально - граждане России.

Андрей пытался получить российское гражданство ни один год, собирал документы, но, признается, украинские чиновники «вставляли палки в колеса», но сейчас долгожданный паспорт в его руках.

«Честно говорю, еще не верится, конечно. Волнения нереальные. Ждали, конечно, ждали, мурашки по коже. Событие значимое. Как второй день рождения. У меня там родственники, сами отсюда. Мы не должны жить раздельно. Мы все - один народ. Нас нельзя разделить. Как меня разделить с братом, вот как! Мы все - россияне. Мы все - русские», - поделился житель Волчанского района Андрей.

Сейчас для граждан Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик бюрократические проволочки сведены к минимуму. Для них действует упрощенный режим получения гражданства. Достаточно написать заявление и подождать, когда пройдет проверка.

«Процедура стандартная. Мы действуем по выполнению Указа президента РФ № 183. Там указаны все сроки. До трех месяцев - срок рассмотрения заявления. Первые паспорта у нас поступили в течение месяца… Довольно активно люди откликнулись на это. Желание приобрести гражданство. В течение месяца к нам обратились более 1000 человек», - рассказал сотрудник миграционной службы МВД РФ Сергей.

Сотрудники миграционной службы России работают в авральном режиме. Только в одном районе Харьковской области количество заявлений на российское гражданство исчисляется тысячами. При получении паспорта новые граждане России получают и основной свод законов - Конституцию РФ.

Вручают паспорта в торжественной обстановке. Чтобы ничего не испортило этот момент, особое внимание уделяют безопасности церемонии. Линия боевого соприкосновения от места вручения паспортов находится в нескольких десятках километров.

«Чтобы никакие диверсионные группы здесь не сработали, старший нашего подразделения по данному району выставил из наших бойцов оцепление. Досмотрели всю технику на предмет взрывчатых и подозрительных веществ. Лишний транспорт, который мы впервые здесь видим, убрали с данной площадки, которая прилегает к территории. Обеспечили правопорядок и безопасность данного мероприятия», - сказал старший инспектор взвода военной полиции Иван.

В этот день вручили первые 15 паспортов. В скором времени ожидается выдача еще нескольких десятков паспортов граждан России.

Ранее в Паспортно-визовом сервисе МВД России рассказали об оказании безвозмездной помощи по вопросам оформления необходимых разрешительных документов для граждан, прибывающих из народных республик Донбасса и Украины. По последним данным, филиалами ФГУП «ПВС» МВД России оказано свыше 58 тысяч подобных услуг.