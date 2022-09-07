«Школа историков» открылась в Псковской области на форуме «Истоки»

В первый день работы смены вице-президент медиахолдинга «Красная Звезда» Павел Веденяпин и генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский провели дискуссию «Социальные сети и СМИ».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Школа историков» открылась на форуме «Истоки» в Псковской области. Организатором мероприятия стало Российское военно-историческое общество, а его участниками студенты и преподаватели истории, поисковики, реконструкторы из России и Народных республик Донбасса.

Для них организованы нетворкинг-сессии, лекции и панельные дискуссии, на которых обсуждается история России и ее место в современном мире. В первый день в работе школьной смены приняли участие вице-президент медиахолдинга «Красная Звезда» Павел Веденяпин и генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский. Они провели для участников смены дискуссию - «Социальные сети и СМИ».

«На этой святой земле, которая настолько пропитана историей, собрали студентов и преподавателей, которые говорят вместе с гостями, как нам дальше жить. Не с точки зрения религии, а с точки зрения практических вопросов. Меня поразили глаза этих молодых людей. Они не равнодушны. Если молодежь неравнодушна, то у нашей страны есть будущее», - заявил вице-президент медиахолдинга «Красная Звезда» Павел Веденяпин, после общения с молодыми людьми-участниками дискуссии.

Смена «Школы историков» продлится до 11 сентября. За это время ее участники пообщаются с писателями и журналистами, историками и преподавателями, прослушают лекции и примут участие в исторических дискуссиях. Завершат смену экскурсии по историческим местам псковской земли.