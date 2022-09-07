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В Париже выдвинули обвинения против планировавших нападение на Макрона

Анна Назайкина
22:17 07.09.2022
Как утверждается, обвинение было предъявлено 11 мужчинам и одной женщине - все они являются членами ультраправой группировки
В Париже выдвинули обвинения против планировавших нападение на Макрона
© Фото: Peter Kneffel, dpa, Global Look Press
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В Париже предъявили обвинение лицам, которые проходили по делу о нападении на французского лидера Эмманюэля Макрона в 2018 году, передает агенство France-Presse.

«Прокуратура...потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эммануэля Макрона в ноябре 2018, предстали перед исправительным трибуналом, а не судом присяжных», - говорится в сообщении.

Как уточняется, обвинение было предъявлено 11 мужчинам и одной женщине - все они являются членами ультраправой группировки Barjols.По данным следствия, они обвиняются в преступном террористическом сговоре и подготовке насильственных действий в отношении Макрона.

Судебное расследование началось четыре года назад. Тогда утверждалось, что преступники придумали уловку, чтобы обмануть охрану на торжественном мероприятии, где находился глава государства. Они хотели пронести керамический нож, который нельзя обнаружить с помощью металлоискателей.

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