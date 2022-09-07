В стране и мире Путин: главная угроза не попадание по реактору, а по хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС Андрей Аркадьев Президент РФ поручил «Росатому» представить предложения по усилению безопасности Запорожской АЭС. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Запорожская АЭС является хранилищем отработанного ядерного топлива, что может угрожать ядерной безопасности при обстрелах, заявил президент РФ Владимир Путин. «Главная угроза даже это не реактор, а хранилище отработанного топлива», - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Президент РФ поручил руководителю «Росатома» Алексею Лихачеву представить предложения по усилению безопасности Запорожской АЭС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика