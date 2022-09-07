Армия Глава Генштаба ВС РФ Герасимов открыл новый военный госпиталь в Казани Медицинское учреждение рассчитано на 150 мест. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Казани открыли новый военный госпиталь. На церемонии открытия присутствовали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. «При возведении госпиталя применены уникальные технологии строительства, а также учтены современные требования к медицине. Военный госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, которое соответствует мировым стандартам», - сказал Герасимов. Начальник Генштаба отметил важность созданного госпиталя в расширении возможностей медицинского обеспечения в республике. «Безусловно, ввод в строй такого госпиталя расширил спектр услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащим, их семьям и жителям Республики Татарстан», - добавил он. Герасимов поблагодарил военных строителей за возведение медучреждения. Медицинское учреждение рассчитано на 150 мест. В госпитале имеется современное медицинское оборудование. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика