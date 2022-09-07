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Глава Генштаба ВС РФ Герасимов открыл новый военный госпиталь в Казани

12:10 07.09.2022
Медицинское учреждение рассчитано на 150 мест.
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов открыл новый военный госпиталь в Казани
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Казани открыли новый военный госпиталь. На церемонии открытия присутствовали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. 

«При возведении госпиталя применены уникальные технологии строительства, а также учтены современные требования к медицине. Военный госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, которое соответствует мировым стандартам», - сказал Герасимов.

Начальник Генштаба отметил важность созданного госпиталя в расширении возможностей медицинского обеспечения в республике.

«Безусловно, ввод в строй такого госпиталя расширил спектр услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащим, их семьям и жителям Республики Татарстан», - добавил он.

Герасимов поблагодарил военных строителей за возведение медучреждения.

Медицинское учреждение рассчитано на 150 мест. В госпитале имеется современное медицинское оборудование.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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