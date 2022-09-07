Полет на малых высотах и ювелирный удар: опубликованы кадры работы Су-25 в ходе СВО

В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные позиции и техника ВСУ.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы российских штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации на Украине. Пуски ракет выполнялись парами по заранее выявленным разведкой целям.

Экипажи «Грачей» маневрируют буквально в нескольких метрах от земли, чтобы не попасть на радары противника. В случае необходимости штурмовики отстреливают тепловые ловушки и резко уходят на другой курс.

В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и техника ВСУ. После приземления на аэродроме техники проверяют все системы самолетов и готовят их к следующему заданию.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов