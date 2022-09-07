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Подавление противника и стратегический рубеж: в Минобороны рассказали о подвигах ВС РФ на Украине

Ян Брацкий
00:44 07.09.2022
Личное мужество, подлинный героизм и высокий профессионализм позволяют российским военнослужащим побеждать в боях с превосходящими силами противника.
Подавление противника и стратегический рубеж: в Минобороны рассказали о подвигах ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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Младший сержант Виктор Дорохов

Действуя в составе батальонно-тактической группы, младший сержант Виктор Дорохов участвовал в выполнении боевой задачи по переправе через реку и занятию рубежа в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам. Задачей Виктора было обеспечить бесперебойную связь между подразделениями внутри батальонно-тактической группы и командиром.

© Минобороны России

Противник, осознавая опасность проводимого маневра, открыл минометный огонь по российским военнослужащим. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, в бою младший сержант Дорохов, ведя прицельный огонь по противнику, уничтожал националистов. Грамотно организованная Виктором Дороховым система связи внутри группы позволила командиру оперативно корректировать огонь артиллерии, а также совершать внезапные маневры подчиненными подразделениями. По итогам боя передовые подразделения батальонно-тактической группы смогли выбить противника с занимаемых позиций, надежно закрепиться на противоположном берегу и обеспечить безопасную переправу войскам группировки.

Сержант Илья Алагашев

Расчет орудия под командованием сержанта Ильи Алагашева, находясь на огневой позиции, выполнял боевую задачу по уничтожению позиций националистов. Ведущие ожесточенное сопротивление радикалы наносили ответные артиллерийские удары по позициям российских подразделений.

© Минобороны России

Несмотря на угрозу для своей жизни, сержант Алагашев не оставил позицию, а продолжил выполнять поставленную боевую задачу. Проявляя мастерство и профессионализм, сержант умело руководил  действиями расчета, выдавал координаты на уничтожение целей и корректировку огня. В результате грамотных и решительных действий сержанта Алагашева, а также слаженности и профессионализму его подчиненных, в бою были подавлены огневые средства противника, уничтожено одно орудие и не менее восьми националистов.

Старший сержант Евгений Вагнер

Действуя в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих, старший сержант Евгений Вагнер, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Расчет самоходного артиллерийского орудия под его командованием, выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелков в ходе боя на подступах к населенному пункту.

© Минобороны России

В ходе боестолкновения Евгений Вагнер обнаружил малоразмерные беспилотники, ведущие разведку мест расположения позиций артиллерии. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Евгений Вагнер огнем из установленного на БМП пулемета поразил вражеские дроны. Противник, неся потери в результате прицельного огня орудия под командованием сержанта Вагнера, отступил под напором наступающих мотострелков и оставил населенный пункт.

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