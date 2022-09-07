Подавление противника и стратегический рубеж: в Минобороны рассказали о подвигах ВС РФ на Украине
Личное мужество, подлинный героизм и высокий профессионализм позволяют российским военнослужащим побеждать в боях с превосходящими силами противника.
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Младший сержант Виктор Дорохов
Действуя в составе батальонно-тактической группы, младший сержант Виктор Дорохов участвовал в выполнении боевой задачи по переправе через реку и занятию рубежа в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам. Задачей Виктора было обеспечить бесперебойную связь между подразделениями внутри батальонно-тактической группы и командиром.