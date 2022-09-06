Один из подозреваемых в убийстве 10 человек в Канаде найден мертвым

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Канадская полиция обнаружила мертвым одного из двух подозреваемых в массовом убийстве в провинции Саскачеван. Об этом сообщил телеканал CTV, со ссылкой на помощника комиссара национальной полиции.

По данным канадских правоохранителей, тело Дэмьена Сандерсона было найдено в кустах в поселении коренных народов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн. На его теле эксперты нашли многочисленные раны, которые, предположительно, он нанес себе сам. Второй подозреваемый в жестокой расправе - Майлз Сандерсон до сих пор в бегах. Его ищут, в том числе и в соседних провинциях. Известно, что он уже попадал в поле зрения полиции и имеет криминальное прошлое.

Трагедия произошла накануне, когда двое молодых людей зарезали 10 человек и еще 15 ранили в поселении коренных народов. Одной из жертв братьев стал 14-летний подросток. Полиция предполагает, что в момент совершения преступления предполагаемые виновники были пьяны или находились под воздействием наркотиков.