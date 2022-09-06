В МО РФ рассказали, как Красная Армия «срезала» ельнинский выступ 6 сентября 1941 года

Выступ опасно угрожал флангу западного фронта и представлял собой удобный плацдарм для наступления на Москву.

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В Минобороны России вспомнили освобождение Ельни в ходе Великой Отечественной войны и показали наградные листы командиров Красной Армии. Город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 6 сентября 1941 года.

Ельнинский выступ образовался в середине июля в результате прорыва 2-й танковой группы Гудериана южнее Смоленска. Городом Ельня она овладела 19 июля.

Выступ опасно угрожал флангу западного фронта и представлял собой удобный плацдарм для наступления на Москву. В конце июля - начале августа 1941 года 24-й армией была предпринята первая попытка ликвидировать ельнинский выступ. Однако сходу «срезать» выступ не удалось.

Освободить город получилось 6 сентября. Войска 24-й армии продвинулись на 25 километров и 8 сентября вышли к берегам рек Устрой и Стряна.