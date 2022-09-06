Путин рассказал, какими гребешками его кормил повар в Кремле

На вопрос кулинара о вкусовых предпочтениях, президент ответил, что любит не экзотику, а что-нибудь простое.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вкусовые предпочтения президента России Владимира Путина не сразу раскрыли даже в Кремле, об этом он рассказал сам во время заседания Президиума Госсовета по вопросам развития туризма.

«Когда начал работать там, где сейчас работаю, меня ваш коллега-повар, работающий в Кремле, спрашивает: “А вы чего любите?...Может, что экзотическое?», - вспоминал российский лидер.

Президент ответил, что предпочитает не экзотику, а что-нибудь простое. Тогда повар предложил ему гребешки и глава государства согласился. На следующий день кулинар подал Путину блюдо и спросил, понравилось ли оно ему, на что российский лидер ответил утвердительно.

«Ну слава богу, а то мы столько кур зарезали», - привел Путин слова повара.

Напомним, что сегодня глава государства провел расширенное заседание Президиума Госсовета, в ходе которого были рассмотрены вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях.