Военнослужащие ЗВО получили награды за мужество в ходе СВО

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Военнослужащим Западного военного округа, отличившимся в спецоперации на Украине, за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность вручили государственные награды. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает Министерство обороны РФ.

Торжественную церемонию провел генерал-лейтенант Роман Бердников. Он поблагодарил бойцов, поздравил их с получением заслуженных наград и призвал и дальше выполнять задачи на благо Родины.

«Вы действительно заслуживаете за ваш подвиг, мужество, героизм. Это маленькая доля того, чем можно выразить вам слова благодарности», - отметил он.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов