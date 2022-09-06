В стране и мире Взрыв прогремел у здания администрации в центре Бердянска Анна Назайкина Как заявили в мэрии города, террористы киевского режима продолжают пытаться запугивать жителей освобожденных территорий. © Видео: VK, berd9nsk © Фото: berd9nsk, VK Читайте нас на: В центре Бердянска прогремел взрыв возле административного здания. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД региона. Кадры с места опубликовали очевидцы. «Взрыв прогремел у здания администрации в Бердянске. Подробности уточняются», - сообщает полиция в Telegram-канале. Как заявили в мэрии города, произошедшее является террористическим актом, за которым стоят киевские власти. «Террористы киевского режима продолжают пытаться запугивать жителей освобожденных территорий», - отмечается в сообщении. По данным властей Бердянска, во вторник в центре города рядом со зданием администрации города террористы взорвали машину коменданта города Артема Бардина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика