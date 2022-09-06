Взрыв прогремел у здания администрации в центре Бердянска
Как заявили в мэрии города, террористы киевского режима продолжают пытаться запугивать жителей освобожденных территорий.
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В центре Бердянска прогремел взрыв возле административного здания. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД региона. Кадры с места опубликовали очевидцы.
«Взрыв прогремел у здания администрации в Бердянске. Подробности уточняются», - сообщает полиция в Telegram-канале.
Как заявили в мэрии города, произошедшее является террористическим актом, за которым стоят киевские власти.
«Террористы киевского режима продолжают пытаться запугивать жителей освобожденных территорий», - отмечается в сообщении.
По данным властей Бердянска, во вторник в центре города рядом со зданием администрации города террористы взорвали машину коменданта города Артема Бардина.