МО РФ: боеприпас ВСУ попал в крышу спецкорпуса №1 ЗАЭС
В крышу спецкорпуса №1 Запорожской атомной электростанции попал боеприпас в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил на брифинге 6 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Второй боеприпас попал в район перехода между спецкорпусом №1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока №2.
Как утверждает представитель российского военного ведомства, украинская артиллерия вела огонь с позиций, расположенных в районе Марганца. Подразделения противника были подавлены ответным огнем, добавил Конашенков.
За сутки зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС, всего украинская артиллерия выпустила 20 снарядов, в том числе три по территории станции.
Также, по словам Конашенкова, за сутки уничтожены более 210 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении. Кроме того, представитель Минобороны отчитался об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов