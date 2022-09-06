МО РФ: боеприпас ВСУ попал в крышу спецкорпуса №1 ЗАЭС

В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС со стороны ВСУ, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

В крышу спецкорпуса №1 Запорожской атомной электростанции попал боеприпас в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил на брифинге 6 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Второй боеприпас попал в район перехода между спецкорпусом №1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока №2.

Как утверждает представитель российского военного ведомства, украинская артиллерия вела огонь с позиций, расположенных в районе Марганца. Подразделения противника были подавлены ответным огнем, добавил Конашенков.

За сутки зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС, всего украинская артиллерия выпустила 20 снарядов, в том числе три по территории станции.

Также, по словам Конашенкова, за сутки уничтожены более 210 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении. Кроме того, представитель Минобороны отчитался об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов