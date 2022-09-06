«Прилетело мне в бровь»: морпех пошутил, как чуть не стал «пиратом» в зоне СВО

Молодой морпех рассказал в деталях о ситуации на поле боя, произошедшей в зоне СВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Морской пехотинец Руслан Плясунов изначально пошел служить по призыву и потом подписал контракт. Он рассказал о своем участии в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине.

«Нас пригласили на перестрелку, мы не стали отказываться от этого приглашения. Ну как пригласили? Начали в нас стрелять, мы вышли, начали стрелять в них. Они решили, что подставляться - не их вариант, и просто прилетело два дрона вместо них. Один наблюдал, второй бомбил», - отметил Руслан.

Плясунов рассказал, что беспилотник, который наносил удары, ранил его боевого товарища. Раненого утащили в укрытие, а затем вызвали медиков. Товарищ из эвакуационно-медицинской группы прибыл на место боевых действий, несмотря на высокие риски погибнуть под обстрелами противника.

«Пригласили товарища из эвакуационно-медицинской группы, чтобы он героически в обстреливаемую зону прилетел на БТРе с вероятностью не уехать обратно примерно 101%», - сказал он.

Когда бойцы тащили раненого в сторону БТР, украинские военные кинули взрывное устройство, из-за чего пострадали еще трое.

«"Укропы" очень метко кинули возле нас. Скорее всего, ВОГ. ВОГ задел еще троих человек, в том числе и меня, и прилетело мне в бровь. Я упустил свой шанс стать пиратом и поехал в госпиталь», - пошутил Плясунов.

Уже в госпитале морпех написал рапорт об отказе от госпитализации и к вечеру вернулся к своим боевым товарищам.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов