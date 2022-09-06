Армия Армия Армия

«Прилетело мне в бровь»: морпех пошутил, как чуть не стал «пиратом» в зоне СВО

15:26 06.09.2022
Молодой морпех рассказал в деталях о ситуации на поле боя, произошедшей в зоне СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Морской пехотинец Руслан Плясунов изначально пошел служить по призыву и потом подписал контракт. Он рассказал о своем участии в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине.

«Нас пригласили на перестрелку, мы не стали отказываться от этого приглашения. Ну как пригласили? Начали в нас стрелять, мы вышли, начали стрелять в них. Они решили, что подставляться - не их вариант, и просто прилетело два дрона вместо них. Один наблюдал, второй бомбил», - отметил Руслан.

Плясунов рассказал, что беспилотник, который наносил удары, ранил его боевого товарища. Раненого утащили в укрытие, а затем вызвали медиков. Товарищ из эвакуационно-медицинской группы прибыл на место боевых действий, несмотря на высокие риски погибнуть под обстрелами противника.

«Пригласили товарища из эвакуационно-медицинской группы, чтобы он героически в обстреливаемую зону прилетел на БТРе с вероятностью не уехать обратно примерно 101%», - сказал он.

Когда бойцы тащили раненого в сторону БТР, украинские военные кинули взрывное устройство, из-за чего пострадали еще трое.

«"Укропы" очень метко кинули возле нас. Скорее всего, ВОГ. ВОГ задел еще троих человек, в том числе и меня, и прилетело мне в бровь. Я упустил свой шанс стать пиратом и поехал в госпиталь», - пошутил Плясунов.

Уже в госпитале морпех написал рапорт об отказе от госпитализации и к вечеру вернулся к своим боевым товарищам.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:52 В стране и мире
ЦБ вводит новое ограничение по покупке иностранных бумаг инвесторами
15:49 В стране и мире
В Бердянске показали кадры взорванного автомобиля коменданта города
15:18 В стране и мире
Мазут попал в водоканал для снабжения ЗАЭС из-за обстрела украинских войск
14:53 В стране и мире
Видео
Калининградских врачей отправили в колонию по делу об убийстве младенца
14:12 Армия
«Змеи Горынычи» проложили безопасный проход в «минном поле» на учениях «Восток-2022»
Популярное
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.