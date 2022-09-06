От захвата рубежа до разгрома: названы этапы розыгрыша боевых действий на учениях «Восток»

Реализуя замысел стратегического командно-штабного учения «Восток-2022», розыгрыш боевых действий войск (сил) на полигоне Сергеевский планируется провести в три этапа.

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Первый этап – захват выгодного рубежа, в ходе которого соединения и воинские части группировки войск, закрепившиеся на достигнутом рубеже, при поддержке артиллерии и систем дистанционного минирования «Земледелие», во взаимодействии с воздушным десантом нанесут огневое поражение обороняющемуся противнику и воспретят его организованный отход.

Общевойсковые подразделения совместно с противотанковыми резервами создадут условия для гарантированного ввода в сражение ударной группировки войск. Войсковая ПВО отразит удары с воздуха, штурмовые подразделения из состава 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, основываясь на боевом опыте, захватят занятый «противником» населенный пункт.

На втором этапе – для нарушения системы управления войсками и оружием противника, завоевания огневого превосходства наносится массированный огневой удар, к которому планируется привлечь группировку ракетных войск и артиллерии, самолеты дальней и оперативно-тактической авиации.

В этот же период подразделения, ведущие бой на достигнутых рубежах, продолжат наносить огневое поражение по вновь выявленным целям, установки разминирования приступят к проделыванию проходов в минных полях противника, соединения и воинские части ударной группировки войск (сил) осуществят выдвижение к рубежу перехода в атаку.

Третий – переход в наступление и завершение разгрома основной группировки условного противника начнется с одновременного перехода в атаку первых эшелонов ударной группировки войск (сил) при поддержке артиллерии, армейской авиации и средств, выделенных для стрельбы прямой наводкой.

Прикрытие наступающих войск от ударов средств воздушного нападения противника в боевых порядках общевойсковых подразделений осуществят средства войсковой ПВО.

После выполнения ближайших задач соединениями и воинскими частями ударной группировки войск (сил), воинские контингенты вооруженных сил Азербайджана и Таджикистана приступят к зачистке занятого «противником» населенного пункта, а подразделения, комплектуемые гражданами, прибывающими в мобилизационном людском резерве, совместно с подразделениями Росгвардии – к закреплению и контролю территории и обеспечению выдвижения подразделений второго эшелона, тылового и технического обеспечения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов