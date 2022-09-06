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Уничтожение разведгруппы и штурм укрепрайона: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

Ян Брацкий
00:00 06.09.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Уничтожение разведгруппы и штурм укрепрайона: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Продвигаясь вглубь обороны противника, в составе группы российских военнослужащих, ефрейтор Артур Гаврилов обнаружил действующую в районе диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Российские военнослужащие приняли решение дать бой врагу.

© Минобороны России

Противник открыл огонь по позициям ВС РФ из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Находясь под огнем, Артур, стреляя из автомата, уничтожил трех националистов. По итогам боя группа радикалов была полностью ликвидирована. При осмотре позиций боевиков, Артур обнаружил документы с данными о районах действия диверсионных групп боевиков, которые были переданы в штаб.

Группа российских военнослужащих, в состав которой входил старший сержант Максим Монгуш, выполняла специальные задачи вблизи одного из населенных пунктов, находящихся под контролем украинских националистов. Продвигаясь в лесополосе, старший сержант Монгуш обнаружил укрепрайон противника и вооруженную группу украинских националистов численностью до 30 человек.

© Минобороны России

Оценив силы противника и оборудованные ими фортификационные сооружения, Максим оперативно передал координаты укрепрайона в штаб. В результате прицельного удара российской артиллерии, укрепрайон с националистами был полностью уничтожен. Спустя несколько дней старший сержант, действуя в составе подразделения, участвовал в боях за освобождение одного из населенных пунктов, подконтрольного радикалам. В ходе боестолкновения, Максим Монгуш получил ранение, однако из боя не вышел, оказав себе самостоятельно первую медицинскую помощь. По итогам боя украинские националисты, понеся существенные потери, покинули населенный пункт.

© Минобороны России

Командир орудия сержант Александр Грамоздин, действуя в составе самоходно-артиллерийской батареи, осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, ведущих наступления на позиции украинских националистов. Проявляя мужество и героизм, расчет орудия под руководством Александра под непрекращающимся огнем националистов, уничтожил четыре боевые машины пехоты врага и до 15 боевиков.

Противостоящие российским подразделениям националисты в результате прицельных артиллерийских ударов батареи, в составе которой действовал расчет орудия сержанта Грамоздина, утратили боеспособность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции. Благодаря профессионализму, мужеству и отваге сержанта задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена.

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