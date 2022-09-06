Уничтожение разведгруппы и штурм укрепрайона: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Противник открыл огонь по позициям ВС РФ из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Находясь под огнем, Артур, стреляя из автомата, уничтожил трех националистов. По итогам боя группа радикалов была полностью ликвидирована. При осмотре позиций боевиков, Артур обнаружил документы с данными о районах действия диверсионных групп боевиков, которые были переданы в штаб.

Группа российских военнослужащих, в состав которой входил старший сержант Максим Монгуш, выполняла специальные задачи вблизи одного из населенных пунктов, находящихся под контролем украинских националистов. Продвигаясь в лесополосе, старший сержант Монгуш обнаружил укрепрайон противника и вооруженную группу украинских националистов численностью до 30 человек.