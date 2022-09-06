Уничтожение разведгруппы и штурм укрепрайона: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
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Продвигаясь вглубь обороны противника, в составе группы российских военнослужащих, ефрейтор Артур Гаврилов обнаружил действующую в районе диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Российские военнослужащие приняли решение дать бой врагу.