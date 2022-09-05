Десять убиты, 15 ранены: двое мужчин с ножами устроили массовое убийство в Канаде
По данным следствия, преступники убивали случайных людей.
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В Канаде двое мужчин зарезали 10 человек и ранили еще 15 в провинции Саскачеван. Трагедия произошла в поселении коренных народов, сообщает телеканал CBC.
В настоящее время полицейские патрули ориентированы на розыск Дэмьена и Майлза Сандерсонов. Поиски ведутся и в соседних провинциях, где могут скрываться подозреваемые.
По версии следствия, жертвами злоумышленников становились случайные люди. В настоящее время ведется расследование.