Надежно и подходит военным: назван способ приумножить свои сбережения

Инвестиции и покупка ценных бумаг на фондовом рынке способны принести гораздо большие доходы, чем простые вклады в банках, но для стабильной прибыли большинству не помешает помощь специальных консультантов.

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По прогнозам аналитиков, ключевая ставка ЦБ РФ осенью продолжит снижаться, а это значит, что кредиты станут еще доступнее. Но одновременно снизится и ставка по вкладам - она будет не более 6%. Как в такой ситуации защитить свои сбережения? Специалисты рекомендуют обратить внимание на фондовый рынок. Но для большинства из нас инвестиции - это буквально «темный лес».

Как не заблудиться в этом «лесу»? И могут ли инвестиции в ценные бумаги быть такими же надежными, как вклад в банке? Сколько можно заработать, не рискуя собственными сбережениями? Об этом поговорим со старшим вице-президентом, директором департамента управления благосостоянием ПСБ Алексеем Жоголевым.

Алексей, многие считают, что инвестиции и игра на фондовой бирже довольно рисковые. Поэтому они предпочитают обычные вклады под небольшой, но гарантированный процент. А есть какие-то инструменты инвестиционные, абсолютно безопасные?

Говоря про инвестиции, я бы отметил, что если мы будем выбирать голубые фишки, а именно крупнейшие компании, которые представляют основу экономики России, тогда это можно считать достаточно безопасным вложением.

А сколько можно заработать на таких инвестициях, если сравнивать с банковскими вложениями? Больше или меньше?

Безусловно, любые инвестиции призваны дать клиенту заработать больше, чем банковский вклад. Вот, например, если мы говорим про облигационный рынок, то может быть достигнута доходность порядка 11-12%, то есть это выше, чем доход по депозиту, на 3-4 процентных пункта.

А давайте к примерам. Предположим, я решил вложить 20 000 рублей в ценные бумаги. Этой суммы хватит для начала? И вообще, с какой суммы можно начинать инвестировать?

Вы можете начинать буквально со 100 рублей. Паевой инвестиционный фонд - это гибкий инструмент, он позволяет клиентам инвестировать сравнительно небольшие суммы и начинать буквально сразу, без подготовки. 20 000 рублей - абсолютно нормальная цифра. Вы можете купить какой-то минимальный пакет акций на свой брокерский счет и смотреть за тем, как он растет.

Интерес к инвестициям среди населения в последнее время существенно вырос. И об этом шла речь, в том числе и на форуме «Армия-2022», который недавно завершился в Москве.

В России инвестиционный бум. По подсчетам аналитиков, уже каждый второй рубль новых вложений приходится на фондовый рынок. Кто-то осваивает новые финансовые инструменты самостоятельно. Но есть способ проще - обратиться к профессиональному управляющему. Он составит инвестиционный портфель так, чтобы минимизировать риски и увеличить доход.

«Актуальный вопрос: как выбрать правильного управляющего? На мой взгляд, здесь главным критерием является опыт управляющего. Сколько кризисов, экономических спадов и наоборот - бумов, прошел тот или иной управляющий. Чем больше эпизодов кризиса прошел управляющий, тем лучше он знает, как себя вести в той или иной ситуации», - рассказал генеральный директор УК ПСБ Андрей Бершадский.

Хорошо, мы выяснили, как выбрать управляющую компанию или брокера. А дальше что? Какой алгоритм действий? Как начать управлять своими инвестициями? Или мы просто «складываем лапки»: вот эти люди делают за нас, а мы получаем только отчеты? Ну и прибыль, естественно.

Если вы начинающий инвестор, если у вас знания минимальные, то я бы предложил довериться профессиональному управляющему. Это человек, который 24/7, можно сказать, следит за экраном монитора. Следит за тем, как работают инвестиции и следит за тем, как реагировать на те или иные движения рынка. Потому что у человека, который, например, является стоматологом или военным, нет достаточно времени и компетенций, чтобы принимать инвестиционные решения, постоянно находиться в рынке, постоянно инвестировать, отслеживать новости и так далее. Поэтому, главный тезис - это профессиональный управляющий.

Предположим, я открыл инвестиционный счет. А через какое время я смогу получить первый доход? Это дни, месяцы, недели?

Это мой любимый вопрос, который задают почти все клиенты. Если мы говорим про облигации, то, как правило, платят купон либо раз в год, либо два раза в год. Поэтому, на горизонте квартала, 4-5 месяцев я бы смотрел уже за тем, как приходят купоны, если мы берем облигационный портфель. Если мы берем портфель акций, это горизонт чуть больше - 1-3 года. Не нужно бояться просадок. И это вопрос дивидендов, нужно смотреть за тем, как компании объявляют дивиденды.

Какой процент я отдам управляющему за работу?

Если мы говорим про облигационный фонд, это порядка 1% от суммы инвестиций. Если мы говорим про акционные фонды - это 2-2,5%. Но вы их чувствовать не будете, потому что списание происходит ежеквартально. И ваша доходность все это покрывает.

Вы знаете, у нас среди зрителей, по понятным причинам, большое количество военных. А военным законодательно не разрешается заниматься предпринимательской деятельностью. А вот такие инвестиции, они считаются предпринимательской деятельностью?

Наши продукты, в первую очередь, инвестируют в инструменты российской экономики. Поэтому можно приобретать российские паевые инвестиционные фонды у российских эмитентов и не бояться этого. Для военных это тоже подходит, хороший инструмент.

А есть ли какие-то особенности инвестиций для военнослужащих?

Ключевая особенность инвестиций для военнослужащих - это отсутствие в портфеле иностранных ценных бумаг. Это российские ценные бумаги, рублевые. Ключевая тема, чтобы не было ничего с иностранным префиксом и иностранным хранением. Как сейчас показала наша практика и последние санкции, конечно, это главный риск, который военные не должны на себя брать и по законодательству не могут.

Получается, если будущий инвестор общается с брокером, хорошо бы заявить все-таки, чем ты занимаешься. И если это человек из армии, нужно сразу позиционировать себя. И брокер уже автоматически будет работать на то, чтобы создавать для него какие-то предложения с учетом специфики его деятельности?

Абсолютно верно. Здесь важно сказать, во-первых, о своей деятельности, являетесь ли вы госслужащим, военным. Какие цели у вас стоят, потому что это ключевое, с чего начинается консультация управляющего для клиента.

А какие вы бы цели посоветовали?

Цель «заработать хочу» - безусловно, да. На что заработать? Если это, условно, обучение для детей, то это более короткий горизонт. Это год-два. Если это покупка чего-то крупного, это недвижимость, это какие-то большие вложения, то это уже 2-5 лет и больше. Важен горизонт, на котором размещаются средства, важно отношение к риску клиента. На какие просадки клиент готов пойти при движениях рынка? Это до 10%, или это 20% - что свойственно агрессивному инвестору. Ну и третье, конечно, как вы бы хотели получать доход? Регулярно, либо в конце срока вы будете изымать деньги, либо будете готовы довнести новые суммы? Все это формирует вашу стратегию управления вашими финансами.

Нужен ли брокер или управляющая компания - это мы уже выяснили. А где мы их берем? Как здесь не обмануться и выйти на правильного человека или организацию?

Например, если вы пользуетесь банковскими услугами, если у вас есть банковская карта, или вы зарплатный клиент банка, вы можете обратиться в этот банк. И наверняка, у него есть либо управляющая компания, либо брокерское подразделение. Это первая история, где вы можете получить профессиональную консультацию. Второе, вы можете собственноручно вбить в поиске «топ брокеров России», «топ управляющих компаний России», посмотреть топовые имена. Они, как правило, все будут при банковских группах. Либо это будут имена управляющих компаний с большим опытом, с 25-летней историей. Также вы можете спросить своих знакомых, которые являются долгосрочными инвесторами. Вот такие нехитрые совет, я бы дал для того, чтобы сделать первый шаг.

Спасибо. О том, как правильно начать инвестировать в ценные бумаги, мы поговорили со старшим вице-президентом, директором департамента управления благосостоянием ПСБ Алексеем Жоголевым.