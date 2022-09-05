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Экипажи Су-25СМ3 нанесли ракетно-бомбовый удар по ЗРК «врага» в Приморье

12:37 05.09.2022
Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации отработали задачи авиационной поддержки войск.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Небо над Приморским краем разрезала оперативно-тактическая авиация Восточного военного округа. Экипажи штурмовиков Су-25-СМ3 отработали задачи поддержки войск на полигоне Сергеевский в рамках учений «Восток-2022».

После получения данных разведки экипажи «Суперграчей» нанесли ракетно-бомбовый удар по зенитно-ракетным комплексам условного противника на стартовых позициях. Также во время выполнения задач летчики отработали навыки ухода от зенитных ракет с использованием новейшего бортового комплекса обороны.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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