МО РФ: под Харьковом уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS

Также под Харьковом ВКС России уничтожили более 30 боевиков националистического формирования «Кракен», отметили в военном ведомстве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Под селом Тимченки в Харьковской области уничтожена пусковая установка американской РСЗО HIMARS, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также под Харьковом ВКС России уничтожили более 30 боевиков националистического формирования «Кракен» и десять единиц автомобильной техники.

Представитель российского военного ведомства отчитался и об успехах сил ПВО. Так, за сутки уничтожены в воздухе пять беспилотников, включая один Bayraktar TB2, сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, перехвачены 34 снаряда для РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Кроме того, ВСУ применили ударный беспилотник при атаке по территории ЗАЭС 4 сентября, однако российские силы ПВО подавили его помехами, в результате он упал недалеко от станции.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов