МО РФ: ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов по Энергодару за сутки
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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МО РФ: ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов по Энергодару за сутки
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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