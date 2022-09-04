Стало известно о девяти пострадавших в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ

Ранее сообщалось о двух погибших от обстрелов Донецка мирных жителях.

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В штабе территориальной обороны ДНР сообщили о том, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в республике за сутки пострадали девять мирных жителей.

«За минувшие сутки, с 08:00 3 сентября до 08:00 4 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 9 мирных жителей получили ранения», - говорится в сообщении в их Telegram-канале.

Ранее сообщалось о двух погибших от обстрелов мирных жителях Донецка. Еще один человек был ранен. Также стало известно о гибели двух мирных жителей в результате атаки ВСУ по Макеевке.