Начальник 12 Главного управления Минобороны РФ описал будущее своего управления

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Начальник «ядерного» 12 Главного управления Минобороны РФ Игорь Колесников рассказал «Военной приемке» о будущем своего крайне закрытого управления. По его словам, в первую очередь, в любом направлении оно руководствуется ядерной безопасностью.

«Безусловно, это развитие ядерного потенциала. С точки зрения его, в первую очередь, ядерной безопасности. Далее - совершенствование форм и способов выполнения задач с частями постоянной готовности. Постановка на вооружение новых образцов техники, совершенствование всех этапов подготовки личного состава и развитие инфраструктуры. Как военной, так и социальной, в наших закрытых военных городках», - описал Колесников.

Ранее он ответил на вопрос «Военной приемки» о том, зачем «ядерный» полигон на Новой Земле нужен стране и чем на нем сейчас занимаются.

Автоматические турели, лазерные ружья, нейросети - фантастика? Реальность! Все это уже сейчас испытывается в военных лабораториях по заказу 12 Главного управления Министерства обороны России. 12 ГУМО - отдельная структура Вооруженных Сил, в ведении которой едва ли не все, что связано со словом «ядерное». Именно это ведомство занимается хранением и перевозкой ядерных боеприпасов. А еще 12 ГУМО заведует охраной объектов высшей категории. По заказу ведомства разрабатываются все новейшие системы охраны ядерных арсеналов. Смотрите в новом выпуске «Военной приемки» - «Ядерный главк».