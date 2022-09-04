Начальник 12 Главка МО РФ рассказал, для чего сейчас нужен «ядерный» полигон МО на Новой Земле

Игорь Колесников отметил, что никаких дополнительных задач в соответствии с обстоятельствами в мировой геополитике полигон не получил и работает в том же плановом порядке, что и раньше.

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Полигон 12 Главка МО РФ на Новой Земле часто называют «ядерным», хотя никаких ядерных взрывов на нем с момента подписания договора о запрете подобных испытаний Россия не проводит. Начальник 12 Главного управления Минобороны РФ Игорь Колесников ответил на вопрос «Военной приемки» о том, зачем полигон нужен стране и чем на нем сейчас занимаются.

«В настоящее время полигон выполняет две основные задачи: проведение неядерных взрывных экспериментов и поддержание готовности к полномасштабным ядерным испытаниям. Готовность - не просто слово, а комплекс мероприятий по подготовке органов управления, программно-аппаратных комплексов, задействованных в испытаниях. Проведение системных учений и тренировок», - заявил он.

Колесников отметил, что никаких новых дополнительных задач в соответствии с обстоятельствами в мировой геополитике полигон не получил и работает в том же плановом порядке, что и раньше.

Автоматические турели, лазерные ружья, нейросети - фантастика? Реальность! Все это уже сейчас испытывается в военных лабораториях по заказу 12 Главного управления Министерства обороны России. 12 ГУМО - отдельная структура Вооруженных Сил, в ведении которой едва ли не все, что связано со словом «ядерное». Именно это ведомство занимается хранением и перевозкой ядерных боеприпасов. А еще 12 ГУМО заведует охраной объектов высшей категории. По заказу ведомства разрабатываются все новейшие системы охраны ядерных арсеналов. Смотрите в новом выпуске «Военной приемки» - «Ядерный главк».