Начальник 12 Главка МО РФ рассказал, для чего сейчас нужен «ядерный» полигон МО на Новой Земле
Полигон 12 Главка МО РФ на Новой Земле часто называют «ядерным», хотя никаких ядерных взрывов на нем с момента подписания договора о запрете подобных испытаний Россия не проводит. Начальник 12 Главного управления Минобороны РФ Игорь Колесников ответил на вопрос «Военной приемки» о том, зачем полигон нужен стране и чем на нем сейчас занимаются.
«В настоящее время полигон выполняет две основные задачи: проведение неядерных взрывных экспериментов и поддержание готовности к полномасштабным ядерным испытаниям. Готовность - не просто слово, а комплекс мероприятий по подготовке органов управления, программно-аппаратных комплексов, задействованных в испытаниях. Проведение системных учений и тренировок», - заявил он.
Колесников отметил, что никаких новых дополнительных задач в соответствии с обстоятельствами в мировой геополитике полигон не получил и работает в том же плановом порядке, что и раньше.
Автоматические турели, лазерные ружья, нейросети - фантастика? Реальность! Все это уже сейчас испытывается в военных лабораториях по заказу 12 Главного управления Министерства обороны России. 12 ГУМО - отдельная структура Вооруженных Сил, в ведении которой едва ли не все, что связано со словом «ядерное». Именно это ведомство занимается хранением и перевозкой ядерных боеприпасов. А еще 12 ГУМО заведует охраной объектов высшей категории. По заказу ведомства разрабатываются все новейшие системы охраны ядерных арсеналов. Смотрите в новом выпуске «Военной приемки» - «Ядерный главк».