Сальто самосвала: как противотаранный «Покат» вдребезги разнес грузовик

От удара о подъемную платформу, похожую на используемую на ж/д переездах, груженый самосвал в прямом смысле переворачивается через себя.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Начальник Центра специальных сооружений «НПО спецматериалов» Артем Панков показал автору и ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову, как работают заградительные устройства, разработанные предприятием по заказу 12 Главного управления Министерства обороны России.

Одно из таких - противотаранный «Кактус», аналог противотанкового «ежа», который пробивает подвеску и картер автомобиля, совершившего на него наезд. Его «старший брат» - «Покат» с подъемной платформой, внешне аналогичный используемому на железнодорожных переездах. Платформа совсем не выделяется массивностью, но, как показали испытания, способна эффектно и эффективно остановить многотонный груженый грузовик. От удара на скорости в 70 км/ч самосвал в прямом смысле делает сальто через себя.

Еще более мощное устройство - аналог шлагбаума, внутри которого установлены специальные стальные тросы. Они находятся внутри стрелы и внутри всей конструкции, что позволяет будто заключить автомобиль в петлевую ловушку. Удивительно, но при всем этом ни у одного из показанных устройств нет фундамента.

Автоматические турели, лазерные ружья, нейросети - фантастика? Реальность! Все это уже сейчас испытывается в военных лабораториях по заказу 12 Главного управления Министерства обороны России. 12 ГУМО - отдельная структура Вооруженных Сил, в ведении которой едва ли не все, что связано со словом «ядерное». Именно это ведомство занимается хранением и перевозкой ядерных боеприпасов. А еще 12 ГУМО заведует охраной объектов высшей категории. По заказу ведомства разрабатываются все новейшие системы охраны ядерных арсеналов. Смотрите в новом выпуске «Военной приемки» - «Ядерный главк».