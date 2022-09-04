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«Оторванная» рука и кинжальный огонь: эффектные кадры тренировки подразделения охраны 12 Главка МО РФ

Егор Левин
13:00 04.09.2022
Всем тонкостям бойцов подразделения обучают инструкторы, которые прошли горячие точки и знакомы не понаслышке со всеми сложностями ведения боев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа «Военной приемки» побывала на тренировке бойцов подразделения охраны 12 Главного управления Министерства обороны РФ в подмосковном Можайске. В ходе учений они продемонстрировали весь максимум своих практических умений вести боевые действия безопасно для собственных жизней.

Так, по одному из эпизодов сценария был подорван БТР. Находившийся внутри боец серьезно пострадал - ему «оторвало» руку. Товарищи оперативно извлекли его из подбитой машины и оказали первую необходимую помощь. Другой боец по сценарию оказался ранен на линии ведения огня, поэтому для его безопасной эвакуации использовали эвакуационную стропу, которая пристегивается к бронежилету. Несмотря на «ранение», военнослужащий успевает использовать «гранату» против «неприятеля».

К примеру, в случае нападения на колонну с ядерным боеприпасом охрана из 12 Главка должна в первую очередь обезопасить охраняемый объект. Поэтому для них грамотный маневр по отходу зачастую важнее того, чтобы ввязаться в бой.

Следующий этап: борьба с боевиками в здании; в том числе и в такой ситуации ядерный боеприпас ни в коем случае не должен попасть не в те руки. Бойцы отрабатывают выход из караульного помещения и заход в условно захваченное террористами здание. Всем этим тонкостям обучают инструкторы, которые бывали в горячих точках и знакомы с таким понятием, как «бой на кинжальной дистанции».

Автоматические турели, лазерные ружья, нейросети - фантастика? Реальность! Все это уже сейчас испытывается в военных лабораториях по заказу 12 Главного управления Министерства обороны России. 12 ГУМО - отдельная структура Вооруженных Сил, в ведении которой едва ли не все, что связано со словом «ядерное». Именно это ведомство занимается хранением и перевозкой ядерных боеприпасов. А еще 12 ГУМО заведует охраной объектов высшей категории. По заказу ведомства разрабатываются все новейшие системы охраны ядерных арсеналов. Смотрите в новом выпуске «Военной приемки» - «Ядерный главк».

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