Распознающая любое оружие: опубликованы кадры работы новейшей нейросети ВС РФ

Для нейросети неважно, какое количество людей она анализирует, на каком фоне - как только в поле ее зрения появляется оружие, она сразу же его опознает.

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В технополисе «ЭРА» продемонстрировали, как способна работать специальная нейросеть, распознающая огнестрельное и холодное оружие в руках человека.

«Нейросеть позволяет определить, где находится предмет, и с какой вероятностью. Идет постоянная запись с возможностью использовать архивированные данные видеозаписи», - рассказал «Военной приемке» оператор лаборатории научной роты Игорь Ермаков.

Для нейросети неважно, какое количество людей она анализирует, на каком фоне - как только в поле ее зрения появляется оружие, она сразу же его опознает. Для разработки подобных систем нужны серьезные вычислительные мощности.

Автоматические турели, лазерные ружья, нейросети - фантастика? Реальность! Все это уже сейчас испытывается в военных лабораториях по заказу 12 Главного управления Министерства обороны России. 12 ГУМО - отдельная структура Вооруженных Сил, в ведении которой едва ли не все, что связано со словом «ядерное». Именно это ведомство занимается хранением и перевозкой ядерных боеприпасов. А еще 12 ГУМО заведует охраной объектов высшей категории. По заказу ведомства разрабатываются все новейшие системы охраны ядерных арсеналов. Смотрите в новом выпуске «Военной приемки» - «Ядерный главк».