В технополисе «ЭРА» показали, как сбивать дроны с помощью лазерного ружья

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Помимо прочих, в технополисе «ЭРА» проводятся работы по заказу непосредственно 12 Главного управления Минобороны России. О некоторых из них рассказала в новом выпуске программа «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Так, в одной из местных лабораторий съемочной группе продемонстрировали инновационное лазерное ружье для борьбы с дронами. Если быть точным, полноценный действующий макет будущего устройства.

О таком принципе ослепления беспилотников известно давно. Но одно дело - теория, другое дело - практика. Разработка является одной из самых эффективных и дальнобойных. Принцип действия прост: при попадании лазера в объектив камеры происходит засвет, препятствующий дальнейшей полноценной работе БПЛА. Если изменить режим модуляции и увеличить мощность ружья, устройство можно и вовсе полностью вывести из строя.

Автоматические турели, лазерные ружья, нейросети - фантастика? Реальность! Все это уже сейчас испытывается в военных лабораториях по заказу 12 Главного управления Министерства обороны России. 12 ГУМО - отдельная структура Вооруженных Сил, в ведении которой едва ли не все, что связано со словом «ядерное». Именно это ведомство занимается хранением и перевозкой ядерных боеприпасов. А еще 12 ГУМО заведует охраной объектов высшей категории. По заказу ведомства разрабатываются все новейшие системы охраны ядерных арсеналов. Смотрите в новом выпуске «Военной приемки» - «Ядерный главк».