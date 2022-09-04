В США заявили, что Байден превращается в «хрестоматийного фашиста» вместе с остальными демократами.

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Американская демократическая партия во главе с Джо Байденом превращается в «хрестоматийных фашистов». Такое определение происходящему в США дали в СМИ.

Согласно замечанию прессы, демократы занимаются пропагандой, распространением ложной информации и репрессиям, а также активно подавляют несогласных в попытке добиться полного подчинения. Одним из ярких доказательств этого, по мнению СМИ, является созданное в рамках МВБ (министерства внутренней безопасности) Соединенных Штатов «министерство правды», призванное оценивать «истинность» информации.

Еще одной сомнительной мерой стало списание более 300 миллиардов студенческих долгов, что фактически повесило их на людей, подобных кредитов не бравших. И это, как отметили в The Washington Times, несмотря на то, что по Конституции президент страны не может распоряжаться деньгами налогоплательщиков без принятия законодательных мер.

Кроме того, в списке решений, выставляющих демократов далеко не в лучшем свете, были названы самовольное закрытие программы аренды федеральных земель для добычи ресурсов и отмена строительства трубопровода Keystone XL. Эти действия вызвали резкое изменение цен на топливо и отрицательно сказались на экономике.