Армия Зампред ГД Шолбан Кара-оол встретился с военнослужащими ЦВО в ЛНР Шолбан Кара-оол рассказал, что очень мечтал обнять своих земляков и по достоинству оценил «с определенной периодичностью» приезд артистов Ансамбля песни и пляски ЦВО на передовую к бойцам. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол с целью поддержки российских военнослужащих ЦВО посетил их в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике. Также прибыли и перед военными выступили артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Зампред Госдумы вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. Вместе с этим он пообщался со своими земляками из Республики Тыва. © Минобороны России После этого артисты ансамбля выступили перед военнослужащими. В концертную программу вошли современные песни, песни военных лет и были исполнены знаменитые тувинские композиции. Представитель Госдумы рассказал, что очень мечтал обнять своих земляков. Он по достоинству оценил «с определенной периодичностью» приезд артистов на передовую к бойцам. «Представляете, Республика Тыва расположена за 6000 километров отсюда, и то, что к ним приезжают <...> - это достойно уважения. Спасибо вам за такой порыв, такое настроение», - поблагодарил Кара-оол. © Минобороны России Он добавил, что ему нравится приезд тувинских артистов на передовую к военнослужащим. Шолбан Кара-оол предложил сделать эти приезды системными. «Поэтому мне нравится, что сюда приезжают из республики артисты, и надо это наладить на системной основе. Очень важно для них, для моих ребят, чтобы они чувствовали поддержку с Родины, со своей республики», - добавил он. Вместе с тем, зампред ГД России Шолбан Кара-оол выразил гордость за своих земляков и отметил состоявшееся между ними человеческое общение. «Они большие молодцы. И очень желаю, чтобы каждый из них вернулся живым и невредимым, а самое главное - вернулся с победой», - подытожил Шолбан Кара-оол. Российские военнослужащие выразили артистам слова благодарности за очень ценные номера. Во время концертного турне артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО посетили порядка десяти воинских частей Минобороны России. © Минобороны России Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика