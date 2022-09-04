Зампред ГД Шолбан Кара-оол встретился с военнослужащими ЦВО в ЛНР
Шолбан Кара-оол рассказал, что очень мечтал обнять своих земляков и по достоинству оценил «с определенной периодичностью» приезд артистов Ансамбля песни и пляски ЦВО на передовую к бойцам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол с целью поддержки российских военнослужащих ЦВО посетил их в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике. Также прибыли и перед военными выступили артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.
Зампред Госдумы вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. Вместе с этим он пообщался со своими земляками из Республики Тыва.