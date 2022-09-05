Армия Минометный обстрел и захват боевого поста: в МО РФ рассказали о новых подвигах бойцов в ходе спецоперации Ян Брацкий Военнослужащие Вооруженных Сил РФ проявляют в ходе специальной военной операции личное мужество, героизм и отличную выучку. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Капитан Андрей Жарехин вместе с вверенным ему подразделением обеспечивал безопасность колонны батальонно-тактической группы российских войск на маршруте движения. Двигаясь во главе колонны, Андрей обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовивших засаду. © Минобороны России Противник подверг российское подразделение минометному обстрелу, в результате которого одна из машин, следующих в колонне, была выведена из строя. Оценив обстановку, Андрей принял решение дать бой врагу. Заняв позиции для обороны, группа капитана Жарехина вступила в бой с националистами. Сковав шквальным огнем действия боевиков, группа сосредоточила огонь противника на себя, чем дала возможность колонне преодолеть участок с засадой и продолжить движение. В ходе боя Андрей Жарехин вытащил из подбитой машины военнослужащих, получивших ранение и не способных самостоятельно выбраться, эвакуировал их в бронетранспортер и отправил в тыл, а сам со своей группы продолжил прикрывать их отход. Убедившись, что колонна и бронетранспортер с ранеными военнослужащими в безопасности, группа Жарехина отошла в лесополосу. Перемещаясь к своим подразделениям, группа капитана обнаружила боевой пост украинских националистов. Скрытно подобравшись к позициям боевиков, бойцы Жарехина уничтожили четырех боевиков. На посту Андрей Жарехин обнаружил документы и технические средства, содержащие ценную информацию. Продвигаясь далее, группа под командованием капитана вышла к позициям своих войск без потерь. © Минобороны России Начальник технической части зенитно-ракетного подразделения майор Сергей Меньшаев с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по поддержанию в боевой готовности военной техники вверенного ему подразделения, организовывает восстановление и ремонт вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий с украинскими националистами. Неоднократно осуществлял ее эвакуацию с поля боя, а также организовывал доставку на сборные пункты поврежденных машин, а также контролировал ремонт и замену узлов и агрегатов в полевых условиях. Благодаря грамотным и профессиональным действиям майора Сергея Меньшаева после проведенного ремонта, восстановления боеготовности в кратчайшие сроки были возвращены в строй более сорока единиц технических средств службы ракетно-артиллерийского вооружения. Помимо этого, применяя свой опыт и профессиональные знания, майор Сергей Меньшаев проводит обучение подчиненного личного состава новым методам в проведении диагностики и ремонта, что позволяет сократить время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной специальной техники. Гвардии рядовой Владимир Бендер, действуя в составе танкового экипажа, поддерживая наступление российских штурмовых групп

на укрепленные позиции националистов, вступил в бой с противником. В ходе боя Владимир, управляя вверенной техникой, своевременно менял позиции, умело маневрируя и не давая возможности противнику поразить ее. © Минобороны России В бою гвардии рядовой Бендер обнаружил замаскированную огневую точку, откуда украинские радикалы вели огонь, и, заняв выгодную огневую позицию для поражения противника, позволил наводчику уничтожить ее. Продолжая вести бой, находясь под огнем противника, Владимир продолжал уводить танк от огня националистов и занимать выгодные позиции для поражения вражеских объектов. Экипажем танка, в составе которого действовал Владимир Бендер, была уничтожена боевая машина пехоты, три долговременные огневые точки и более десятка украинских боевиков. При этом танк под управлением Бендера не получил повреждений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика